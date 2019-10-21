İzmir’de halkalanan flamingo tedavi oldu

İZMIR Kuş Cenneti'nde üreyen 17 bin 723 çift flamingodan dünyaya gelen yaklaşık 15 bin yavrudan 178'i, geçtiğmiz ağustos ayında halkalanarak doğaya bırakıldı. Flamingoların korunması ve izlenmesi amacıyla halkalanan yavru bireylerin sol bacağına metal, sağ bacağına ise beyaz renkli fon üzerinde siyah harflerden oluşan plastik birer halka takıldı. Bu plastik halka üzerinde ise Türkiye'nin ilk harfi olan 'T' harfi ile başlayan ve toplamda dört farklı harf kombinasyonundan oluşan, her bir yavru flamingoya ayrı ayrı kod verildi.

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İzmir Kuş Cennet'inde halkalanan yavru flamingolardan ilk haber İtalya'dan geldi. T/ PHD koduna sahip bir flamingo yavrusu, 8 Ekim'de Marco Scutella tarafından Napoli'de Lido di Coroglio'da kanadından hafif yaralı olarak bulundu. Flamingo, İtalya Milli Parklar'da tedavi edildikten sonra Variconi sulak alanında Nicola Campomorto tarafından sağlıklı bir şekilde doğaya bırakıldı. Ulusal Flamingo halkalama sorumlusu ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, gözlemin flamingoların göçleri üzerine ilk veri olduğuna dikkat çekti.