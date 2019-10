İzmir’de konut satışı tavan yaptı

Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2018 yılı Eylül ayında İzmir'de 6 bin 207 olan konut satışı, 2019 yılı Eylül ayında yüzde 42 oranında artarak 8 bin 830 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve yüzde 15.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 906 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 8 bin 830 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. İpotekli konut satışlarında ise İzmir, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 476,1 oranında artarak 3 bin 981'e ulaştı. Böylece İzmir'de Eylül ayında satılan 8 bin 830 konutun yüzde 45'ini ipotekli satışlar oluşturdu. Yapılan satışlar içinde en fazla ilgiyi Buca gördü. 2019 Eylül ayında Buca'da 1313 konut satılırken, Buca'yı sırasıyla 906 konutla Karşıyaka, 682 konutla Torbalı izledi.

FİYATLAR ARTACAK

İzmir'de eylül ayında satılan 8 bin 800 konutun yaklaşık 3 milyar liralık sıcak para akışı sağladığını belirten Gözde Grubu Yön. Kur. Bşk. Op. Dr. Kenan Kalı, "Yatırımcılar, bankadaki parasının fazla bir getirisi olmadığını görünce konuta yöneldi. Yaklaşık 2 yıldır zam görmeyen konut sektöründe bir satış patlaması yaşandı. Fakat bu uzun sürmeyecek. Talebin artması ve bitmiş konutların satılmasıyla birlikte önümüzdeki 3 aylık sürecin ardından fiyatlar yaklaşık yüzde 40 ila 50 oranında artacak. Yatırım açısından Buca ve Çiğli önemli konumda. Tavsiyem, ev almak isteyen kişiler çok iyi analiz edip, 3 ay içerisinde karar versinler. Bu saatten sonra da fiyatların düşeceğini sanmasınlar. Tersine hızla yükselecek bir döneme giriyoruz" dedi.

FIRSAT DÖNEMİ

İzlirliler'in konut alımında akıllı hareket ederek şartların lehlerine dönmesini beklediğini belirten Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, "Bu bekleyişin ardından gerek konut kredisi ve mevduat faizlerindeki düşüş gerekse dövizin değerlenmemesi yatırımcıyı harekete geçirdi. Vatandaşlarımız önümüzdeki 3-4 aylık süreyi iyi değerlendirmeli ve faizlerin daha fazla düşmeyeceğini de göz önüne alarak alım yapmalı" diye konuştu. First Class Trust Union Yön. Kur. Bşk Gülçin Okay, "Yüzde 0.99'a inen faiz oranları da konut kredisi kullanımını attırdı. Gayrimenkul alımı yapacaklar faizlerin daha da ineceğini beklemesin. Bir an önce alım yapsın. Özellikle Mart-Nisan gibi yeni yapılan inşaatların maliyetleri yüzde 23 ila 30 oranında artacak, bu da fiyatlara yansıyacak" dedi. DRC Grup Kurucu Ortağı Caner Tan, "Üzerine basarak söylemek isterim ki, konut almayı düşünenler yeni yıla kadar olan süreyi çok iyi değerlendirmeli. Hükümetimiz piyasayı canlandırmak adına elini taşın altına koydu ve faizleri belli bir seviyeye indirdi" dedi.