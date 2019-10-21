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Kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı
MANISA'NIN Turgutlu ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Atman Aysel (46) ile kızı Merve Aysel'e (24) motosiklet çarptı. anne ve kızı yere savrulurken motosiktlet sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek motosiklet sürücüsünün kimliğini tespit etti. 45 LJ 872 plakalı motosikletin sürücüsü Adem E., İstasyonaltı Mahallesi'nde yakalandı. Adem E.'nin polis merkezinde verdiği ifadede "Korktuğum için kaçtım" dediği öğrenildi. Hastane tedavileri devam eden anne kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı
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