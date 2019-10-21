Kaf kaf değil futbol kazandı

TFF 3. Lig 2., Grup'ta Karşıyaka, evinde grubun iddialı takımlarından Kocaelispor'u 1-0 yendi. Atatürk Stadı'nda 5 bin 930 biletli seyircinin izlediği maçta yeşil-kırmızılıların golünü 30. dakikada Hakan Kuş attı. Kaf-Kaf, puanını 11'e çıkardı. Kocaelispor ise 16 puanda kaldı. 3. dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Kocaeli defansının hatasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Kuş'un şutunu Taha Batuhan çizgiden çıkardı. 30. dakikada Karşıyaka öne geçti. Görkem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşu Metin indirdi, Hakan'ın şutunu Kemal Can çizgiden çıkardı. Hakan dönen topu tamamladı: 1-0. İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi. 51. dakikada konuk ekipten Talha'nın şutun kaleci kornere çeldi. 65'te Karşıyaka'da Hakan'ın uzaktan vuruşunu kaleci Ercüment iki hamlede uzaklaştırdı. 90'da Doğukan karşı karşıya bomboş pozisyonda topu kaleciye nişanladı. Maç 1-0 Karşıyaka'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇTAN NOTLAR

✔ Karşıyaka, Kocaelispor maçında sezonun seyirci rekorunu kırdı. Konuk ekibin taraftarları, 35 otobüs ve özel araçlarla İzmir'e akın etti. Kale arkası tribünde 3 binin üzerinde Kocaelispor taraftarı takımlarına destek verirken, ev sahibinden 5 bin civarında taraftar takımlarını yalnız bırakmadı. ✔ Liglerde 10 yıla yakın süre sonra karşılaşan iki takım taraftarları, maç öncesi birbirleri lehine tezahürat yaptı. Taraftarlar iki takımı el ele tribünlere çağırdı. ✔ Yeşil kırmızılıların en önemli gol silahı Hakan, bu sezonki suskunluğunu Kocaeli karşısında bozdu. ✔ Ligdeki 8. maçta ilk kez gol sevinci yaşayan Hakan, ilk yarıda takımını öne geçiren golünün ardından takım arkadaşlarıyla asker selamı verdi.