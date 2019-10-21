Kilo almak isterken milli sporcu oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Ufuk Satı, 18 yaşındayken 52 kilo olduğu için kilo almak amacıyla yakınlarının tavsiyesiyle vücut geliştirme sporuna başladı. Spor salonunda yoğun çalışma temposu içine giren Satı, 3 yıl içerisinde hem kilo aldı hem de istediği fit ve kaslı vücuda kavuştu. Spor salonu ve ağırlıklar hayatının bir parçası haline gelen Satı, Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra, kentteki çeşitli spor salonlarında fitness antrenörü olarak çalışmaya başladı. Gününün büyük bölümünü spora ayıran Satı, katıldığı birçok yarışmadan dereceler elde etti. Milli formayı da giymeye hak kazanan Satı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde 'büyükler' kategorisinde 1. oldu. Satı, bu başarıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5-10 Kasım arasında düzenlenecek Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.

FİZİĞİ GELİŞTİ

Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırabilmek için yoğun bir çalışma içerisine girdiğini belirten Satı, "18 yaşına kadar zayıf bir vücut yapım vardı. Daha sonra ise vücut geliştirme sporuyla tanıştım. Bu spor benim hayatımı değiştirdi. Önce sağlıklı bir şekilde kilo aldım sonra güzel bir vücuda sahip oldum. Artık günlerim tamamen spor salonunda geçiyor. 3 yıl önce bilek güreşi yaparken kolum kırıldı. Doktorlar artık kolumu eskisi gibi kullanamayacağımı söyledi. Pes etmedim. Bu spor sayesinde 'kullanılamaz' denilen kolumu çok rahat kullanabiliyorum. Çalışmalarımın karşılığını almaya başladım" diye konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan dereceyle dönmek istediğini belirten Satı, "Hedefim Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak" diye konuştu.