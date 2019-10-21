Lebip Timor: Sürpriz değil

BUGÜN NELER OLDU

LİGİN en çok berabere kalan, az atan ama ligin de en az gol yiyen ve dün maça çıkıncaya kadar da hiç yenilgi yüzü görmeyen takımı Keçiörengücü, her takım için zor rakip.Konuk Balıkesirspor'un kadro kalitesi üstünlüğüne rağmen oyuna iyi başlayamadığını gördük. Rakip kaleye gidemeyen ve devamlı baskı yiyen Balıkesirspor'un ilk yarı uzatmalarında yediği gol de sürpriz değildi. İkinci yarının başında saman alevi gibi parlayıp sönen Balıkesirspor atakları da beklenen pozisyonları üretmelerine yetmiyordu.Balıkesirspor, hiç ummadığı bir yenilgi ile yüzleşiyordu. Sadece skor olarak değil, oyun olarak ta sanki suni çime takılmışlardı.