Menemenspor beraberlığe üzüldü

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de evinde Erzurumspor'la berabere kalırken, iç sahada bu sezon 4'üncü maçta da galibiyetle tanışamayan Ekol Göz Menemenspor, 1 puana üzüldü. Teknik direktör Cenk Laleci, özellikle ikinci yarıda rakiplerine karşı üstün bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Laleci,dedi. Her geçen hafta daha iyi işlere imza atacaklarını vurgulayan Laleci, "İç sahada 4 maçımızı da kazanamamak bizi üzüyor. Ancak bu sorunu da çözeceğiz. Önümüze umutla bakıyoruz. İyi bir kadromuz var. Futbolcularımız ellerinden geleni yapıyor. En azından son iki maçtır gol yemiyoruz.açıklamasında bulundu.