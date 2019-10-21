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beraberlığe üzüldü

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Menemenspor beraberlığe üzüldü
TFF 1. Lig'de evinde Erzurumspor'la berabere kalırken, iç sahada bu sezon 4'üncü maçta da galibiyetle tanışamayan Ekol Göz Menemenspor, 1 puana üzüldü. Teknik direktör Cenk Laleci, özellikle ikinci yarıda rakiplerine karşı üstün bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Laleci, "Maçın bitimine doğru karşı karşıya pozisyonları değerlendiremedik, boş kaleye golü atamadık. Oyundan memnunum. Ancak 1 puan bizim için yeterli olmadı" dedi. Her geçen hafta daha iyi işlere imza atacaklarını vurgulayan Laleci, "İç sahada 4 maçımızı da kazanamamak bizi üzüyor. Ancak bu sorunu da çözeceğiz. Önümüze umutla bakıyoruz. İyi bir kadromuz var. Futbolcularımız ellerinden geleni yapıyor. En azından son iki maçtır gol yemiyoruz. Artık Altay ile oynayacağımız İzmir derbisine odaklanacağız" açıklamasında bulundu.
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Menemenspor beraberlığe üzüldü
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