Türkiye’de 2. kez doğdu

Libyalı Aemourah Balq ve Kareemah Ahdıyıd çiftinin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen 10 yaşındaki Maha Balq'a doğumundan sonra skolyoz hastalığı teşhisi konuldu. Trablus'taki hastanelerde tedavi gören çocuğun rahatsızlığı ilerledi ve omurgadaki eğrilik 110 dereceye kadar çıktı. Yürüyemeyen ve nefes almakta güçlük çeken Balq, hastalığından dolayı eğitimine de ara vermek zorunda kaldı. Balq'ın ailesi son çare olarak çocuklarını Türkiye'ye getirme kararı aldı. Bir ay önce Medical Park İzmir Hastanesi'ne getirilen Balq, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seyfi Gündüz Tezeren tarafından muayene edildi. Omurgasındaki ileri düzeydeki eğrilik nedeniyle hayati tehlikesi bulunan Balq için ameliyat kararı alındı.

BOYU 20 SANTIMETRE UZADI

Prof. Dr. Tezeren tarafından 10 saat süren başarılı bir ameliyatla tedavi edilen Balq, bir gün sonra yeniden ayağa kalktı ve doktoruyla yürüdü. Maha Balq, omurga eğriliği hastalığı nedeniyle son bir yıldır yürümekte ve nefes almakta güçlük yaşadığını söyledi. Hastalık nedeniyle çok sevdiği okuluna ara vermek zorunda kaldığını belirten Balq, "Evden çıkamaz duruma gelmiştim, hareket edince hemen yoruluyordum. Tedavi için Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Doktorum ameliyatın risklerini anlattı ama bunu yapmak zorundaydık. Beni ayağa kaldırıp, yürümemi sağladılar. O anı hayatım boyunca unutamam. Ameliyattan sonra boyum 20 santimetre uzadı" dedi. Kızının yeniden ayağa kalkıp yürüdüğünü görünce çok mutlu olduğu o an sevinç gözyaşları döktüğünü dile getiren anne Anne Ahdıyıd, "Ameliyatın ardından artık beraber yürüyoruz. Türkiye bizim ikinci evimiz gibi oldu. Kızım, Türkiye'de ikinci kez doğdu. Sağlık durumu çok iyi" dedi. Prof. Dr. Seyfi Gündüz Tezeren ise, "Riskli bir ameliyattı. Bu konuda Türkiye'de geliştirilen yöntemler var" ifadelerini kullandı.