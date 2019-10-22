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Ah İstanbul

, İstanbul’dan yenik dönerken, Denizlispor da bir diğer İstanbul ekibi F.Bahçe’ye sahasında kaybetti

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Ah İstanbul
Süper Lig'de iki Ege temsilcisi, İstanbul ekiplerine boyun eğerken; TFF 1.Lig'de ise Akhisarspor ve Altay haftayı galibiyet ile kapattı, Altınordu ve Balıkesirspor kaybettiler. Ekol Göz Menemenspor ise kendi sahasında Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı. Onur Tungut'un yönettiği 'Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin 8. hafta performanslarını değerlendirdi.
* ONUR TUNGUT: Göztepe iyi oynadığı bir maçı kaybetti. Neye bağlıyorsunuz bu yenilgiyi?
LEBIP TIMOR: İyi oynamak her zaman kazanmaya yetmiyor. Özellikle deplasmanlarda yakaladın mı, atacaksın. Beto, daha 1. dakika dolmadan 2 mutlak golü çıkardı. Sonra toparlandılar ama gittikleri atakları sonlandıramadılar. İkinci yarı başında beraberlik golü sonrası da kazanmaları için şans ayaklarına geldi ama olmadı. Yapacak bir şey yok.
SERHAN ÇIFDALÖZ: Başakşehir'in iki stoperi sonucu belirledi. Birisi ilk golün asistini yaptı, diğeri galibiyet golünü attı. Göztepe gol yollarında ciddi bir sorun yaşıyor. Bu maçı deplasman olarak ta göremeyiz. Başakşehir taraftarından daha fazla Göztepe taraftarı vardı ve müthiş destek oldular. Kaybeden takımı çağırıp alkışladılar. 1-1 adil bir skor idi.

DENİZLİSPOR'DA NE DEĞİŞTİ?
* TUNGUT: Denizlispor, F.Bahçe'den puan koparamadı. Neden yenildiler?
TIMOR: 2. golü yedikleri 62.dakikaya kadar Fenerbahçe istediği gibi top dolaştırdı. Sezon başındaki takımdan eser yok şimdi. Hoca değişti, oyun değişmedi. Büyük takımlara karşı 2-0'dan sonra maçı çeviremezsiniz. Mehmet Özdilek hoca oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. 2-1'den sonra baskılı gibi gözükseler de net pozisyon bulmakta zorlandılar. Oynanan oyun telaş futbolu idi. Daha sakin olabilirlerdi.
ÇIFDALÖZ: Maçın geneline baktığımızda hiç de sürpriz olmayan bir skor çıktı ortaya. Kendi sahasında oynamasına rağmen, Denizlispor bunu rakibine hissettiremedi. Özellikle ilk yarıda hiç yoklardı sahada. Oyun 1-0 giderken defanstan çıkarken kaptırdıkları topla 2.golü yediler. Büyük takımlar böyle hataları affetmiyorlar.

KRAL DÖNDÜ
* TUNGUT: Altay, Altınordu'yu yenerek üst sıralara tırmandı. Nasıl geçti derbi?
TIMOR: Ben Altınordu açısından bakayım, Altay'ı Serhan'a bırakayım. İlk yarıda başa baş bir oyun vardı. Altay hızlı başlasa da, Altınordu çabuk toparladı ve başabaş bir ilk yarı oynandı ve 0- 0 bitti. Ancak ikinci yarı başından Altay baskın hücumlarla gitti ve bir anda 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra maçı çevirmeleri çok zordu.
ÇIFDALÖZ: Bornova, Altay için deplasman değil. Zaten taraftar desteğini de buldular. Takım bir çıkış içinde, en önemlisi de kralın geri dönmesi. Paixao, attığı 2 golle klasını konuşturdu. İkinci yarıda peş peşe gelen goller takımı rahatlattı ve 3 golle 3 puanı aldılar, tebrik ediyorum.

AKHİSAR FARKI KAÇIRDI
* TUNGUT: Akhisar, kolay geçmesi beklenen Eskişehir maçında zorlandı. Ne dersiniz?
TIMOR: Bu sezon belki de en iyi ilk yarı performansını sergilediler. Devreye 1-0 gittiler ama, Eskişehirspor'a bir duran top tehlikesi dışında pozisyon vermedikleri gibi, farkı da kaçırdılar. Tecrübeli gol ayaklarına yakışmayacak pozisyonlar kaçtı. İkinci yarı başında skor 1-1 olunca telaş başladı ama çok çabuk gelen ikinci golle maçı bitirdiler.
ÇIFDALÖZ: Akhisarspor, maça çok iyi başlamasına ve sayısız pozisyonlar bulmasına rağmen ilk yarıda bitirebileceği maçı, kaçırdıkları goller yüzünden zora soktu. Her şeye rağmen milli ara sonrası, 3 puanla iyi bir başlangıç yaptılar.

BALKES HAYAL KIRIKLIĞI!
* TUNGUT: Balıkesirspor, haftayı boş geçti. Nasıldılar Keçiörengücü karşısında.
TIMOR: Hayal kırıklığına uğradım. Bunu 1-0'lıkı skor olarak değil, oynanan oyuna yönelik söylüyorum. Tamam, suni çime yabancılar ama bu kadar da etkisiz bir oyun olmaz. Rakip zaten az atan ve çok çok az yiyen bir ekip. Attı, yattı ve 3 puanı kaptı.
ÇIFDALÖZ: İki takım arasında kadro tecrübesi ve kalitesi Balıkesirspor'dan yana ağır basıyor. Ama bunu sahaya yansıtamadı Balıkesir. Maç boyu net pozisyon bulmakta zorlandılar, yakaladıkları 2 fırsatı da kullanamayınca bu yenilgi kaçınılmaz oldu. Bence bu sezonun en kötü maçını oynadılar.

MENEMEN SAHİPSİZ Mİ?
* TUNGUT: Ekol Göz Menemen-spor, Erzurumspor ile puanları paylaştı. Nasıl geçti maç?
TIMOR: Ben maçtan önce Menemenlilerin bu takıma sahip çıkmamalarını anlayabilmiş değilim. Geçen hafata Adana'dan 3 puanla dönen takım böyle mi karşılanır? Tribünlerdeki boşluklar neyin nesidir. Geçen sezon 2. Ligde daha fazla seyirci topluyorlardı. Sıkıntı nerede, bunu bulup çözsünler.
ÇIFDALÖZ: Kafa kafaya müthiş bir mücadele oldu. Erzurumspor gibi tecrübeli bir takım karşısında çok iyi mücadele ettiler, kazanacak kadar pozisyonlar da buldular ama topu ,içeri atamadılar. Ben her şeye rağmen 1 puanı da başarı olarak görüyorum. Lebip abiye katılıyorum, Menemen'de herkesin, her kesimin bu takıma sahip çıkması lazım.

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