Ah İstanbul

üper Lig'de iki Ege temsilcisi, İstanbul ekiplerine boyun eğerken; TFF 1.Lig'de ise Akhisarspor ve Altay haftayı galibiyet ile kapattı, Altınordu ve Balıkesirspor kaybettiler. Ekol Göz Menemenspor ise kendi sahasında Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı.İyioynamak her zamankazanmaya yetmiyor. Özellikle deplasmanlardayakaladın mı, atacaksın. Beto, daha1. dakika dolmadan 2 mutlak golü çıkardı.Sonra toparlandılar ama gittikleri ataklarısonlandıramadılar. İkinci yarı başındaberaberlik golü sonrası da kazanmaları içinşans ayaklarına geldi ama olmadı. Yapacakbir şey yok.Başakşehir'in iki stoperi sonucu belirledi. Birisi ilk golün asistini yaptı, diğeri galibiyet golünü attı. Göztepe gol yollarında ciddi bir sorun yaşıyor.2. golü yedikleri 62.dakikaya kadar Fenerbahçe istediği gibi top dolaştırdı. Sezon başındaki takımdan eser yok şimdi.Mehmet Özdilek hoca oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. 2-1'den sonra baskılı gibi gözükseler de net pozisyon bulmakta zorlandılar. Oynanan oyun telaş futbolu idi. Daha sakin olabilirlerdi.Maçın geneline baktığımızda hiç de sürpriz olmayan bir skor çıktı ortaya. Kendi sahasında oynamasına rağmen, Denizlispor bunu rakibine hissettiremedi. Özellikle ilk yarıda hiç yoklardı sahada.Ben Altınorduaçısından bakayım,Altay'ı Serhan'a bırakayım.İlk yarıda başa baş bir oyun vardı.Altay hızlı başlasa da, Altınordu çabuk toparladıve başabaş bir ilk yarı oynandı ve 0-0 bitti.Bu dakikadan sonra maçı çevirmeleriçok zordu.Bornova, Altay için deplasmandeğil. Zaten taraftar desteğini de buldular.Takım bir çıkış içinde, en önemliside kralın geri dönmesi.Bu sezon belki de en iyi ilk yarıperformansını sergilediler. Devreye 1-0 gittilerama, Eskişehirspor'a bir duran top tehlikesidışında pozisyon vermedikleri gibi,farkı da kaçırdılar. Tecrübeli gol ayaklarınayakışmayacak pozisyonlar kaçtı. İkinci yarıbaşında skor 1-1 olunca telaş başladı amaçok çabuk gelen ikinci golle maçı bitirdiler.Akhisarspor, maça çok iyibaşlamasına ve sayısız pozisyonlar bulmasınarağmen ilk yarıda bitirebileceği maçı,kaçırdıkları goller yüzünden zora soktu.Hayal kırıklığına uğradım. Bunu1-0'lıkı skor olarak değil, oynanan oyunayönelik söylüyorum.Rakip zaten az atan ve çok çok az yiyenbir ekip. Attı, yattı ve 3 puanı kaptı.İki takım arasında kadro tecrübesive kalitesi Balıkesirspor'dan yana ağırbasıyor. Ama bunu sahaya yansıtamadı Balıkesir.Bencebu sezonun en kötü maçını oynadılar.Ben maçtan önce Menemenlilerin bu takıma sahip çıkmamalarını anlayabilmiş değilim. Geçen hafata Adana'dan 3 puanla dönen takım böyle mi karşılanır? Tribünlerdeki boşluklar neyin nesidir. Geçen sezon 2. Ligde daha fazla seyirci topluyorlardı. Sıkıntı nerede, bunu bulup çözsünler.Kafa kafaya müthiş bir mücadele oldu. Erzurumspor gibi tecrübeli bir takım karşısında çok iyi mücadele ettiler, kazanacak kadar pozisyonlar da buldular ama topu ,içeri atamadılar. Ben her şeye rağmen 1 puanı da başarı olarak görüyorum. Lebip abiye katılıyorum, Menemen'de herkesin, her kesimin bu takıma sahip çıkması lazım.