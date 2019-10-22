Altay zirveyi sarstı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de sezona Ümraniyespor yenilgisiyle başlayan ve daha sonra oynadığı 7 maçta da bileği bükülmeyen Altay, Altınordu galibiyetiyle zirveyi sarstı.Altay önümüzdeki hafta yine bir İzmir derbisinde Menemenspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart gören Gençer cezalı duruma düştü. Abdülkerim ise sarı kart cezası sınırında.İlk haftalarda varlık gösteremeyen Paixao, son iki maçta 5 gol atarak siyah-beyazlı ekibi zirveye taşıdı. Kappel de asistleri ve golleriyle İzmir ekibine müthiş fayda sağladı.