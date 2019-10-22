Altay zirveyi sarstı

TFF 1. Lig'de sezona Ümraniyespor yenilgisiyle başlayan ve daha sonra oynadığı 7 maçta da bileği bükülmeyen Altay, Altınordu galibiyetiyle zirveyi sarstı. İlk 2 takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı ligde 15 puana ulaşan siyah-beyazlıların lider Hatayspor ile arasındaki fark 2'ye, takipçisi Akhisarspor ile 1 puana indi.
Altay önümüzdeki hafta yine bir İzmir derbisinde Menemenspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart gören Gençer cezalı duruma düştü. Abdülkerim ise sarı kart cezası sınırında. Öte yandan Altay'ın Portekizli futbolcusu Paixao bir açıldı pir açıldı.
İlk haftalarda varlık gösteremeyen Paixao, son iki maçta 5 gol atarak siyah-beyazlı ekibi zirveye taşıdı. Kappel de asistleri ve golleriyle İzmir ekibine müthiş fayda sağladı.