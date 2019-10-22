Bergama’da ‘Kariyer Günleri’

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve İŞKUR işbirliği ile Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Kariyer Günleri' ile iş arayanlar işverenlerle buluştu. İş arayanlar aynı anda birkaç firmaya iş müracaatı yapabildi. Etkinliğin Bergama'da ilk kez gerçekleştiriliyor olması ilgiyi artırdı. Belediye, Bergama Ticaret Odası ve İŞKUR işbirliğinde Bergama'da bir ilk gerçekleştirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "İşveren katılımının fazla oluşundan çok memnun olduk" dedi. Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper de, "Şirketlerimizin aradığı personel ihtiyacını bu ortamda çok hızlı bir şekilde karşılanacağını umuyoruz" diye konuştu.