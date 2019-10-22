Daha iyi gelecek için planlama şart

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Almanya'nın Köln kentine düzenlenen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak bilinen 100. Anuga Fuarı'na, Türkiye, 106 ülke arasında ev sahibi Almanya dışında İtalya, Çin ve İspanya'nın ardından 4'üncü büyük katılımcı oldu. İzmir Ticaret Odası 11. Meslek Komitesi Başkanı, TOBB İzmir İl Genç Girişimciler Kurulu üyesi Cemil Gökçen, fuarın kişiselleştirilmiş diyetten süper gıdalara kadar trendlerin ortaya konulduğu önemli bir bağlantı noktası olduğunu söyledi. Anuga'nın benzer fuarlardan farkı ile ilgili konuşan Gökçen, "Gıda ve içecekte, geçmişi değil, geleceğe dair beklenti, yenilik ve trendlerin tartışıldığı, yeni ürünlerin sergilendiği Anuga Fuarı'nın bu seneki ana konusu; 2050 yılına ait beklentilerdir" dedi.Anuga'nın 5 ana başlıkta toplandığını hatırlatan Gökçen, "Bunlar; yakın gelecekte artan dünya nüfusunu sağlıklı olarak besleyecek tarım ve gıda ürünlerinin üretilmesine dair yeni teknolojiler. Satış ve dağıtım kanalında yeni bir ekonomi yaratan internetin, tarım ve gıda konusunda etkisi. İnsan hayatının yapı taşı olan protein kaynaklarının durumu. Gıda ürünlerin üretimi ve satışında yeni trendler ile girişimcilik örnekleri. Geleceğimize dair büyük bir tehlike olan ve küresel gıda üretiminde kıtlık yaratacak ilkim değişikliği, çevre kirliliği ve göçtür. Türkiye, 82 milyon ve artan nüfusu, yaklaşık 5 milyon olarak değerlendirilen sığınmacı ve göçmeni, senelik 40 milyon turist beklentisi ve İstanbul Havalimanın arttıracağı transit yolcu sayısı ile senelik yaklaşık 100 milyar öğün yemek tüketen büyük bir ekonomidir. Bu rakama sürekli artan tarımsal ürün, gıda ve içecek ihracatı ve belirli bir düzeyde yapılan tarımsal ürün ithalatı eklendiğinde, Türkiye 2050 yılına kadar yukarıda belirtilen, geleceğe dair 5 konuyla diğer ülkelerden çok daha fazla muhatap olacaktır. Bizi bekleyen bu kaçınılmaz gerçek, Türkiye'nin tarımsal alanda güçlü, zayıf yönlerini ortaya koyması, geleceğe dair tehdit ve fırsatları da iyi belirlemesi ile iyi yönetilebilir" dedi. Yerli üretime dikkat çeken Gökçen, "Ülkemiz, toplamda her gün artan öğün talebi ile gıda talebini önce kendine yetecek sonra da yurt dışına ihracat edecek, yurt dışında marka oluşturup, Türk ürünlerine düzenli talep yaratacak derecede sağlıklı gıda üretmelidir. Bu üretimin dengeli bir biçimde yurt içinde, yerli üretim kaynakları yapılması gerekmektedir. Gıdada sanayileşme olmadan bizim gibi yüksek nüfuslu ülkelerde, nüfusu beslemek kolay değildir. Ancak gıda sanayinde kullanılan bileşen ve üretim yöntemlerinin öncelikle insan sağlığı açısından zararsız olması gerekmektedir. Verimi artırmak için yapılan ilaçlama ve gübreleme konusunda çiftçimizin önce eğitimi, sonra da denetimi şarttır. Bu konuda ülkemiz için temel gıda ürünlerinin ne olduğu, yakın, orta ve uzun vadede hangi miktarlarda ve nerede üretilmesi gerektiği planlanmalıdır. Planlı tarım ekonomisi çiftçimizi bir sene para kazanan, öteki sene para kaybeden, şansa dayalı mevcut durumdan kurtarabilir" diye konuştu.