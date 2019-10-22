Denizli’ye dev yatırım

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Büyükşehir ile birlikte 5 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeyerek kentin büyük bir bölümünde alt yapı sorununu ortadan kaldıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, 5 mahallenin daha alt yapısını sil baştan yeniliyor. Bu kapsamda, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka mahalleleri ile Deliktaş Mahallesi'nin alt yapısı yapılmayan bölümünün içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek, ilk kez yağmur suyu hatları döşeyeceği 95 milyon liralık altyapı yatırımının temel atma töreni yapıldı. Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Hasan Güngör Spor Salonu yanında gerçekleştirilen törene, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Örki, "Altyapı ve üstyapının profesörleri bir araya gelmiş" diyerek başladığı konuşmasında önceki dönem Ekonomi Bakanı Zeybekci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'a teşekkür etti. Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş Mahallesi'nin alt yapı sorunlarının bu projeyle tamamen çözüleceğini belirten Başkan Zolan, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, 2008 yılında Denizli Belediye Başkanlığı görevindeyken altyapı hamlesine başladıklarını belirtti. Başkan Zolan, "O günkü bakış ve anlayış, milletin derdine derman olmak ve kendi ikbalimiz için değil, şehrin geleceği için çalışmaktı. Milletimizin desteği ile duası, Allah'ın izniyle şükürler olsun hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.Her zaman kendi ikbalini değil, şehrin geleceğini düşündüklerini kaydeden Başkan Zolan, "Bizim derdimiz kendimiz değil, şehrimizdir. Milletimiz 'sağ olsunlar' bize destek oluyor, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Altyapı 'toz, çamur, suların kesilmesi' demek ama bittiğinde 'yıllarca sorun kalmayacak' demek. Altyapı yaptıktan sonra üste ne yapsanız yakışacaktır" diye konuştu. 5 mahallede gerçekleştirilecek altyapı projesinin 2 yıl içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren Başkan Osman Zolan, şöyle devam etti: "Bu projenin ikinci etabının ihalesi de yarın gerçekleştirilecek. Başta Sevindik ve Sümer mahallerimizin de altyapısını yapacağız. Allah'ım imkan verirse üçüncü etabı da olacak bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu millete, Denizli'ye sevdalıyız. Allah'ım yolumuzu açık etsin. Büyükşehir olduktan sonra 5 yıl içerisinde 5 bin 300 km hat döşemişiz. Buradan Çin'e kadar hat kazmış, boruları döşeyip, kapatmışız. Yaşayan şehirde, hayatın içerisinde yapmışız. Allah'ım nasip etti imkanlar içerisinde hizmetkar olmaya devam ediyoruz. Söz vermiştik, yapıyoruz. Durmak yok hizmete devam, hep beraber güzellikleri artırarak yola devam inşallah."Önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "19 ilçe ve 622 mahallede Büyükşehir'in hizmet ve eserlerini görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Bu şehre ve bu millete hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördük. Bunun için şükrediyoruz. Bu şehre hep beraber hizmet ettik. Bu projeleri gerçekleştiren başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Denizli Valisi Karahan, "Emeği geçenler teşekkür ediyoruz. Denizli bunların hepsine layıktır" ifadesini kullandı.