Denizspor’dan hakem Fırat Aydınus’a tepki

BUGÜN NELER OLDU

FENERBAHÇE maçı sonrası Denizlispor Başkanı Ali Çetin karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi. Sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Denizlispor'da başkan Ali Çetin, maçın hakemlerine yüklenerek,dedi. Çetin, "13 ay oldu ben yönetime geleli. Başkan olarak bugüne kadar hiç böyle konuşmadım. Bu insanlar 5 TL'lik çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi.ifadelerini kullandı. Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu Mustafa Yumlu ise "Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Fenerbahçe üst sıralardan kopmasın diye mi yapıyorlar? İnanamıyorum ya, İnanamıyorum" dedi. Ligin ilk 2 haftasında 6 puanla 2. sırada yer alan Denizli, 14. sıraya geriledi.