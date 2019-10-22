Denizspor’dan hakem Fırat Aydınus’a tepki

FENERBAHÇE maçı sonrası Denizlispor Başkanı Ali Çetin karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi. Sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Denizlispor'da başkan Ali Çetin, maçın hakemlerine yüklenerek, "Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir burayı bunların başına yıkar. Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz"
dedi. Çetin, "13 ay oldu ben yönetime geleli. Başkan olarak bugüne kadar hiç böyle konuşmadım. Bu insanlar 5 TL'lik çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. 5 maçta 5 haksız penaltı. Yeter artık"
ifadelerini kullandı. Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu Mustafa Yumlu ise "Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Fenerbahçe üst sıralardan kopmasın diye mi yapıyorlar? İnanamıyorum ya, İnanamıyorum" dedi. Ligin ilk 2 haftasında 6 puanla 2. sırada yer alan Denizli, 14. sıraya geriledi.