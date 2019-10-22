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Dünya Kupası için ’de eğitildiler

2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Katar, yaşanması muhtemel olaylara müdahale için tim kurdu. ’e gelen 15 kişilik polis ekibi, 4 hafta boyunca Foça’da sıkı bir eğitimden geçti

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Dünya Kupası için İzmir’de eğitildiler
Katar, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. En büyük organizasyon olarak gösterilen FIFA Dünya Kupası'nda toplumsal huzurun sağlanması adına Katar polisi, eğitimlerini sıklaştırdı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebiyle Türkiye'ye gelen 15 kişilik gruba, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında toplumsal olaylara müdahale kursu verildi. Alanlarında uzman eğitmenler kontrolünde 4 hafta süren kursta Katar polisi, asayiş ve bomba arama köpeklerinin de yer aldığı uygulamalı eğitimlerle Dünya Kupası'na sıkı bir şekilde hazırlandı.

'ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZ'
Eğitim programı kapsamında kursiyerlere, toplumsal olaylara müdahalede teşkilatlanma ile düzenler, müzakere, öfke kontrolü, planlama ve bir toplumsal olaya nasıl müdahale edileceği konuları anlatıldı. Katar İç Güvenlik Komutanlığı birimleri bu sayede ülkelerine donanımlı bir şekilde dönecek olmanın mutluluğunu yaşadı. Katarlı kursiyerlerden Raşit Hasan el-Gahtani, Dünya Kupası'nın 2022 yılında ülkelerinden düzenleneceğini hatırlatarak, bu kapsamda eğitim amaçlı Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Eğitimlerin oldukça zorlu ve heyecanlı geçtiğini vurgulayan el-Gahtani, "Dünya Kupası sırasında meydana gelebilecek gösteri ve eylem gibi olayları önlemek maksadıyla eğitim için buradayız. Dost ülkemiz Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz. Hem eğitimlerden hem de ilgiden dolayı çok memnunuz. Kurs boyunca çok şey öğrendik. Toplumsal olayların genel yapısını, meydana gelen olaylar karşısında teşkilatlanma ve uygulanacak müdahale düzenlerini, planlama ve müzakerenin önemini, olaylara nasıl müdahale edebileceğimizi öğrendik. Budan dolayı eğitmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.

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Dünya Kupası için İzmir’de eğitildiler
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