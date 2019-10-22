Eşyalarını LÖSEV için sattılar

BUGÜN NELER OLDU

Çamlık Şehit Hüseyin Tolga Hepgül İlkokulu öğrencilerinden örnek davranış. Sosyal bilgiler dersinde "empati" konusunu öğrenen 4. sınıf öğrencileri, özel duruma sahip kişileri daha iyi anlayabilmek ve yardımcı olabilmek için neler yapabileceklerini araştırdılar. Öğretmenleri ile birlikte, lösemili çocuklara yardım etme kararı aldılar. Evlerinde kullanılmayan ancak kullanılabilir durumdaki eşyalarını, "Mutluluk Paylaştıkça Artar" LÖSEV kampanya adıyla duyurdular. Küçük mahalle okulunda veliler, idareci ve öğretmenlerle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ikinci el eşya pazarında yaptıkları satışlarla 3 bin 900 lira topladılar. Toplanan para aynı gün LÖSEV hesabına yatırıldı. Öğrencilerin, empati yapmayı, yardımlaşmayı, atıl eşyaları değerlendirmeyi, alış ve satış yapmayı öğrendikleri çok amaçlı proje, başarıyla amacına ulaştı. Miniklerin heyecanı ve mutluluğu gözlerine yansıdı. Başarılı projenin, nisan ayında kahraman askerlerimiz adına Mehmetçik Vakfı için tekrarlanacağı öğrenildi.