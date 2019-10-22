Ev sahibiyle kiracı kavga etti

BUGÜN NELER OLDU

Konak ilçesinde Göztepe Mahallesi Susuzdede Parkı'nda iddiaya göre, ev sahibi olanYurdakul Ö., 3 gün önce evini kiraya verdiği Gerçek B.'yi aradı. Bir süre Gerçek B. ile konuşan Yurdakul Ö., anlaşmazlık yaşanması üzerine Gerçek B.'ye küfür etti. İkili arasındaki gerginlik, 3 gün sonra bir parkta karşılaşmaları sonucu tekrardan alevlendi. Gerçek B. ve Yurdakul Ö.'nün parktaki sözlü tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Gerçek B., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Yurdakul Ö.'ye salladı. Bu sırada dengesini kaybeden Gerçek B. yere düştü. Yurdakul Ö. vücudunun sol tarafına aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, Gerçek B. ise yere düştüğü anda başını beton zemine çarpması sonucu ağır yaralandı.