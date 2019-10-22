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Gördes’e Karayağcı müjdesi

Gördes’te 2000 dekar verimli araziyi modern sulama ile tanıştıracak Karayağcı Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Gördes’e Karayağcı müjdesi
TARIM ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa iline yaptığı yatırımlara devam ediyor. 2017 sonbaharında inşasına başlanan "Karayağcı Barajı ve Sulaması" inşaatında gövde dolgu tamamlandı. Yüzde 65 gerçekleşme oranına ulaşılan proje 2020 yılında bitirilecek ve bölge üreticisine her yıl ortalama 2 bin 650 milyon lira daha fazla kazandıracak. İnşaatta sıyırma kazıları, batardo dolgu imalatları, cut off kazı çalışmaları tamamlandı. Gövde dolgusu bitirildi. Gövdesinin temelden yüksekliği 32.3 metre olan Karayağcı Barajı 1 milyon metreküp su tutacak.

ÜRETICI KAZANACAK
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "2000 dekar tarım arazisine can suyu verecek olan Karayağcı Barajı, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Sulama maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra, üreticiye aynı tarladan birkaç ürün alma fırsatı sunacak olan Karayağcı Barajı ve Sulaması Projesi, tarlalardaki verimi de artıracak. Projenin tamamlanması ile bölge üreticisine 2019 yılı rakamlarıyla her yıl 2 milyon 650 bin lira daha fazla kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
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Gördes’e Karayağcı müjdesi
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