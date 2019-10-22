Görme engellilere Nutuk hazırlandı

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Buca Belediyesi tarafından Milli Mücadele'nin 100. yılına özel olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" isimli eseri, görme engelliler için özel olarak hazırlandı. Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen Nutuk ile ilgili açıklama yapan Buca Belediyesi, Braille alfabesiyle bastırılan eserin yoğun talep gördüğünü belirtti. Kitaba sahip olmak isteyenlerin mesajları, tek tek yanıtlandı.Uzak kentlerdeki görme engellilere de kargo yoluyla kitap ulaştırıldı. Kitabın ulaştırıldığı birçok görme engelli, belediyeye teşekkür mesajlarını iletti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kitabı şimdiye kadar İzmir ve şehir dışından onlarca engelliye ulaştırdıklarını, sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de karşıladıklarını belirtti. İlgi gösterenlere teşekkür eden Kılıç, "Herkesin başucu eseri olması gereken ve en karanlık dönemlerde bile aydınlık bir umut aşılayan Nutuk, görme engelli kardeşlerimize de ışık olsun istedik. Amacımız başta çocuk görme engelliler olmak üzere herkesin bu eşsiz başyapıta erişmesi, Ulu Önder Atatürk'ün sözlerinin engel tanımadan gelecek nesillere ışık olmasıydı, mutluyuz" dedi.