Göztepe’de gündem yine Gomez

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de iddialı girdiği Süper Lig'de 8 haftada 9 puan toplayan Göztepe'de Ocak ayı için çalışmalar başladı. Hücum hattında sıkıntılar yaşayan Göz-Göz yönetimi, Stuttgurt'ta forma giyen ve devre arasında ayrılmayı düşünen Alman golcü Mario Gomez'e kanca attı.Yönetimi forvet arayışına iten sebep golcülerin suskun kalması…Henüz siftahı olmayan Jerome'un dışında Göztepe'nin kaydettiği 7 gole, savunma ve orta saha oyuncuları katkıda bulundu. Alpaslan, Soner ve Napoleoni 2'şer gol atarken, savunma oyuncusu Berkan da bir gol kaydetti.