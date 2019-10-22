Göztepe’de gündem yine Gomez

SÜPER
Lig'de iddialı girdiği Süper Lig'de 8 haftada 9 puan toplayan Göztepe'de Ocak ayı için çalışmalar başladı. Hücum hattında sıkıntılar yaşayan Göz-Göz yönetimi, Stuttgurt'ta forma giyen ve devre arasında ayrılmayı düşünen Alman golcü Mario Gomez'e kanca attı. Daha önce Türkiye'de forma giyen Gomez'in Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Yönetimi forvet arayışına iten sebep golcülerin suskun kalması… Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Eren'den sonra son 4 maça 11'de başlayan İngiliz golcü Jerome da sessizliğe büründü.
Henüz siftahı olmayan Jerome'un dışında Göztepe'nin kaydettiği 7 gole, savunma ve orta saha oyuncuları katkıda bulundu. Alpaslan, Soner ve Napoleoni 2'şer gol atarken, savunma oyuncusu Berkan da bir gol kaydetti.