Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Göztepe’de gündem yine Gomez

’de gündem yine Gomez

Golcüleri suskun kalan sarı-kırmızılılarda yönetim ocak ayındaki ara transfer için Mario Gomez’i gündemine aldı

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Göztepe’de gündem yine Gomez
SÜPER Lig'de iddialı girdiği Süper Lig'de 8 haftada 9 puan toplayan Göztepe'de Ocak ayı için çalışmalar başladı. Hücum hattında sıkıntılar yaşayan Göz-Göz yönetimi, Stuttgurt'ta forma giyen ve devre arasında ayrılmayı düşünen Alman golcü Mario Gomez'e kanca attı. Daha önce Türkiye'de forma giyen Gomez'in Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetimi forvet arayışına iten sebep golcülerin suskun kalması… Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Eren'den sonra son 4 maça 11'de başlayan İngiliz golcü Jerome da sessizliğe büründü. Henüz siftahı olmayan Jerome'un dışında Göztepe'nin kaydettiği 7 gole, savunma ve orta saha oyuncuları katkıda bulundu. Alpaslan, Soner ve Napoleoni 2'şer gol atarken, savunma oyuncusu Berkan da bir gol kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe’de gündem yine Gomez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN