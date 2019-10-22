Lezzet tutkunları buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Alsancak Garı'nda düzenlenen 'Gastrofest', ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Festivalde yerli ve yabancı mutfak şeflerince hazırlanan balkabaklı makarnadan, karidesli böreğe kadar birbirinden farklı lezzetlerın sunumu yapıldı. Boyoz, söğüş, kumru, gevrek gibi İzmir'e özgü lezzetlerin tanıtıldığı festival de ayrıca Ahmet Örs, Nedim Atilla, Vedat Başaran, Haluk Özyavuz ve Ahmet Güzelyağdöken'in katılımıyla 'Göç' temalı paneller düzenlendi. Antakya'dan festivale katılan şef Faruk Demirezen, "Buradaki ziyaretçiler İzmir'e ne zaman restoran açacağımızı sordular. İnsanlar bu lezzetlere ulaşmak istiyorlar. Böyle olumlu tepkiler almak çok güzel" dedi. Festivalde balkabağıyla yapılan tarifleri sergileyen şef Vedat Özdemir, "Festivallerde çok büyük bir ilgi görüyoruz" diye konuştu. Şef Mahmut Cansever ise "Bir kişi yediğinde, üç kişiyle beraber standa tekrar geri geldi. Tavsiye üzerine çok büyük bir yoğunluk oldu" dedi.