Motosiklet maketi topluyor

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Kırkağaç ilçesinde internet kafe işleten Hamdi Nart, çocukluktan gelen motosiklet merakıyla 450 maket motosikleti dükkanına yaptırdığı vitrinde sergiliyor. Maket motosikletlerinin yüzde 80'ini Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerden temin ettiğini, diğerlerini Türkiye'nin çeşitli illerinden satın aldığını ifade eden Nart, maket motosiklet koleksiyonuna toplam 35 bin lira harcadı. Koleksiyonundaki maket motosikletlerin en ucuzuna 20 lira, en pahalısına 5 bin lira verdiğini belirten Hamdi Nart, "20 yıldır biriktirdiği motosiklet maketleriyle Türkiye'nin en büyük maket koleksiyonlarından birine sahibim. Bu durum zamanla tutkuya dönüştü" dedi.