Pedalları çocuklarıyla birlikte çeviriyorlar

BUGÜN NELER OLDU

kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 3,5 yıl önce kurulan 'Bisikletli Anneler Grubu'nun üyeleri, çocuklarını bisikletin arkasına oturtarak, yolculuk yapıyor. Trafikte kadın, çocuk ve bisikletlilerin varlığına dikkat çekip, sürücüleri uyarmak amacıyla bir araya gelen üyeler, haftalık grup sürüşleri düzenliyor. Çoğu anne olan; ancak içlerinde çocuğu olmayan kadınların da bulunduğu grup sayesinde, kentte bisikletlilerin görünürlüğü artıyor. 'Bisikletli Anneler Grubu'nun kurucusu Selda Erbay, "Bisikletimin arkasında 2.5 yaşındaki kızım, yanımda 6 yaşındaki oğlumla birlikte trafiğe çıkıyorum. Grup ilk kurulduğu dönemde trafikte zorlanıyorduk. Dikkate alınmıyorduk. Kendimizi göstermek için daha çok çıkmaya başladık ve şu anda çok daha rahat hissediyoruz. Bisikletlilerin görünürlüğü arttıkça sürücüler de bizi tanımaya başladı" dedi.Amaçlarının, kadınların bisiklet sürmesini sağlamak olduğunu söyleyen Erbay, "Arkadaşlarımla birlikte haftalık düzenli turlarımız oluyor. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Kendimizi göstermiş ve farkındalık yaratmış oluyoruz. Amacımız 'Trafikte kadınlar var, çocuklar var, bisikletliler var' diyebilmek" diye konuştu.