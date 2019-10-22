Pınar Karşıyaka’da Sarıca farkı

BUGÜN NELER OLDU

asketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Sigortam.net İTÜ'yü 38 sayı farkla 105-67 yenerek liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, sezonun ilk haftalarında 4 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yaptı.Ufuk Sarıca kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yıl Play-Off'a bile kalamayan yeşil-kırmızılı kulüp, oluşturduğu güçlü kadroyla bu yıl henüz sezon başında iddiasını kanıtladı. Sezon başlamadan kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine lige dahil edilen İTÜ ise Karşıyaka yenilgisiyle 4'te 0 çekti. Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Spirou Basket'e konuk olacak.PINAR Karşıyaka ile Ufuk Sarıca arasında çok özel bir ilişkinin olduğu muhakkak. Türkiye'nin en vefalı basketbol seyircisine sahip olan Pınar Karşıyaka'nın ligde 4'te 4 ile başlaması elbetteki kazanılan şampiyonluğu akıllara getiriyor hemen.İzmir her gelen takım için çok zor bir deplasman olacaktır. Ama unutulmasın ki kırmızı-yeşilliler henüz yolun başında. Genç ve potansiyelli kadro, Ufuk Sarıca'nın ellerinde muhakkak ki en üst seviyeye çıkacaktır.