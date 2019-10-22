Pınar Karşıyaka’da Sarıca farkı

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asketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Sigortam.net İTÜ'yü 38 sayı farkla 105-67 yenerek liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, sezonun ilk haftalarında 4 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yaptı. En son yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir önceki sezon şampiyon olup tarihinde ilk ve son kez Euroleague oynadığı 2015-16 sezonunda lige üst üste 4 galibiyetle başlayan Karşıyaka, Sarıca yuvaya döndükten sonra aynı başarıyı tekrarladı.
SARICA İDDİASINI KANITLADI
Ufuk Sarıca kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yıl Play-Off'a bile kalamayan yeşil-kırmızılı kulüp, oluşturduğu güçlü kadroyla bu yıl henüz sezon başında iddiasını kanıtladı. Sezon başlamadan kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine lige dahil edilen İTÜ ise Karşıyaka yenilgisiyle 4'te 0 çekti. Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Spirou Basket'e konuk olacak.
- BİR GÖRÜŞ -
VOLKAN ÜSTÜYILDIZ
Henüz yolun başında
PINAR Karşıyaka ile Ufuk Sarıca arasında çok özel bir ilişkinin olduğu muhakkak. Türkiye'nin en vefalı basketbol seyircisine sahip olan Pınar Karşıyaka'nın ligde 4'te 4 ile başlaması elbetteki kazanılan şampiyonluğu akıllara getiriyor hemen. Ufuk Hoca ayrıldıktan sonra üç sezon play-off'a bile kalamayan Pınar Karşıyaka'nın bu başlangıcı elbette çok değerli.
İzmir her gelen takım için çok zor bir deplasman olacaktır. Ama unutulmasın ki kırmızı-yeşilliler henüz yolun başında. Genç ve potansiyelli kadro, Ufuk Sarıca'nın ellerinde muhakkak ki en üst seviyeye çıkacaktır. Bu seviyenin adını şimdiden koymak zor ancak Pınar Karşıyaka kesinlikle ligde izlemesi en keyif veren takımlardan biri olacaktır.