‘Ailede herkese kötü davranıyordu vurdum’

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de 1 günde 2 ayrı üvey kardeş cinayeti işlendi. Bayraklı Postacılar Mahallesi'nde ikamet eden Efecan D'nin (25) yardım istediğini duyan komşuları, eve girdiklerinde genci bıçaklanmış halde buldu. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı sıralarda evden çıktığı görülen Efecan D'nin üvey kardeşi A.D'yi (19) arama çalışması başlattı. Bir süre sonra ekiplerce yakalanan A.D, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Gencin cesedi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Gözaltına alınan A.D. ifadesinde, "Ailede herkese kötü davranıyordu. Sorunlu biriydi. Olayın yaşandığı gün de normal konuşurken ters konuşmaya başladı ve tartıştık, vurdum. Daha önce de kavgalarımız oluyordu" diye konuştu. Karabağlar'da yaşanan diğer olayda ise, üvey kardeş oldukları öğrenilen Yüksel Kerim Sargın ve Ali Ekber Aslan, iddiaya göre olaydan bir gün önce tartışma yaşayıp, ayrıldı. Sargın, önceki gün elinde pomp alı tüfekle üvey kardeşi Aslan'ın tıraş olduğu berber dükkanına gelip, iki el ateş etti. Saçmaların vücuduna ve bacağına isabet ettiği Aslan, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran ve olayın ardından otomobile binerek kaçan Yüksel Kerim Sargın yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali Ekber Aslan ve üvey kardeşi tarafından öldürülen Efe Can Demirtaş ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.