Altay’da hücumcular formda

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de zirve mücadelesi veren Altay'da, atılan 14 golün 12'sini hücum oyuncuları kaydetti.Geçen sezonun gol kralı Paixao, bu sezon ilk 5 haftayı boş geçmesine rağmen, son 3 haftada 5 gol atarak yeniden form kazandı. Takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Portekizli yıldızı, 3 gollü Putsila ve 2'şer gollü Kappel ve Tatos takip ediyor.