Canbey’den Edremit’e yurt müjdesi

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Edremit'te bir dizi ziyaretlerde bulundu ardından basın toplantısı düzenledi. Edremit için önemli yatırımların bulunduğunu kaydeden Canbey, Edremit'e 250 kişilik yurt yapımı için çalıştıklarını ve bunun için önemli bir adım atılıp Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yatırım planına alındığını müjdeledi.Canbey, "Edremit Meslek Yüksek Okulu bölgesinde bulunan alan Hazineden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş ve tüm kurumlar bu konuda olumlu görüş bildirmiştir. Bundan sonraki süreç ise plan tadilatı yapılması gerekmektedir. Mevcut alana göre hızla projesi tamamlanacak ve inşallah temel atımını gerçekleştireceğiz" dedi. Canbey, yurt konusundaki destekleri için İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'ye teşekkür etti. Yeni devlet hastanesinin yatak kapasitesi 400'e çıkarıldığını da ifade eden Canbey, "Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB çalışmaları da bitiyor" diye konuştu.