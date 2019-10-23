Çocuklar kodlamayla robotlarını yapacak

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Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bir teknoloji firmasıyla iş birliği yaparak, Türkiye'nin 5 ilinde açtığı Tasarım ve Beceri Atölyeleri'nden 6'ncısını İzmir'in Bayraklı ilçesinde Gümüşpala Mahallesi'nde açtı. 8-14 yaş arasındaki çocuklar için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan geniş bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunacak. 'Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir' sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri ile çocuklar eğlenerek öğrenecek. Gümüşpala'da sınıfın önünde kurdele kesilerek açılışı yapılan atölyede, önce gönüllü eğitmenler tarafından çocuklara robot kitleri öğretildi daha sonra ise çocuklar materyallerle tasarımlar yapmaya başladı. TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, "4 Kasım'da ise Eşrefpaşa'da bir atölye açacağız. Yıl sonunda 11 atölye açmış olacağız" dedi.