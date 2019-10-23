Görme engelliler sesli ikaz istiyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 61.5 milyon lira kaynak aktardığı Akıllı Trafik Sistemi'ni 2015 yılından bu yana bir türlü hayata geçiremedi. Durum böyle olunca, belediye otobüsleri içinde ve otobüs duraklarında görme engellilere kolaylık sağlayan sistem çalışmadı. Sesli uyarı sisteminin çalışmaması sebebiyle otobüse binen görme engelli vatandaşlar, bir yerden bir yere gitmekte güçlük çekiyor. Otobüslerde anons yapılmaması nedeniyle hangi durağa geldiklerin bilmeyen görme engelliler, otobüs şoföründen ya da diğer yolculardan yardım istemek zorunda kalıyor. Yolcular ya da şoförler uyarmayı unutunca görme engelliler inecekleri durakları kaçırıyorlar.1 Haziran 2015 tarihinde İzmirim Kart'a geçiş sırasında otobüslerde uygulanan "sesli uyarı sistemi" devre dışı kaldığını ifade eden Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi Başkanı görme engelli Salih Arıkan, "4 yıl önce Kenkart'tan İzmirim Kart'a geçiş anı toplu ulaşımda otobüsü kullanan engelli vatandaşlar için kötü oldu. Görme engelliler, şehri tanımayan ve okuma yazma bilmeyenler için uygulanan sesli uyarı sistemi kapandı ve yerine bir şey dahi yapılmadı. Aradan geçen süre 4 yılı aştı. Yıllarca bizi görmemezlikten gelen eski başkan Aziz Kocaoğlu'na seslendik bizi dinlemedi. Şimdi de aynı çağrıyı Tunç Soyer'e yapıyoruz. Biz ineceğimiz durak için her seferinde yolcular ve şoförlerden yardım almak ve durakları kaçırmak istemiyoruz" dedi. İzmir'de yaşayan 100 bin engelli vatandaşın ulaşım sorununa çare bulunmasını isteyen Arıkan, "Sesli ikaz sistemi olmayınca belediye otobüslerine binen görme engelli vatandaşlar ineceği durağı öğrenmek için yanındaki ve etrafındaki yolculardan yardım istiyor. Bu çok kötü bir durum. İzmir'in dört bir yanında yaşayan binlerce görme engelli vatandaş için bu lüks değil. Yaşamını sürdürmesi için gereksinim" diye konuştu.Belediye otobüslerinden yaşadıkları eziyeti anlatan Arıkan, şöyle devam etti: "Otobüse binmek ve ineceğimiz durağa gelmek büyük bir dert. Çünkü ineceğimiz durağı sürekli başka yolculara ya da şoföre soruyoruz. Bazen de sorduğumuz kişi bizden önce iniyor. Görme engelliler de birçok kez yanlış yerde inip tekrar otobüse biniyor. Biz bu eziyeti çekmek zorunda değiliz. Biz de bu şehrin insanıyız. Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiğimiz sayısız resmi yazıların hiçbirine geri dönüş yapılmadı. Biz kimseden bir lüks istemiyoruz. Amacımız zaten belli. Kimsenin yardımı olmadan hayatımızı sürdürebilmek. Tekrardan otobüs ve duraklarda sesli sinyalizasyon sisteminin kurulmasını istiyoruz."