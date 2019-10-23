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‘Gürültü yapıyorsunuz’ diyerek 3 kişiyi yaraladı

Buca’da bir kişi, boş arazide 3 arkadaşa gürültü bahanesiyle pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralı gençler, hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 23.10.2019
‘Gürültü yapıyorsunuz’ diyerek 3 kişiyi yaraladı
İZMIR'DE 3 arkadaş alkol alıp sohbet etmek için Buca ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi 206/5 sokakta bulunan boş bir araziye geldi. 3 arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada, yanlarına gelen ve "Çok gürültü yapıyorsunuz" diyen K.E. ile tartıştı. Tartışmanın ardından oradan uzaklaşan K.E., bir süre sonra otomobili ile gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, Metin Y., Mehmet A. ve Hakan H., vücutlarına isabet eden saçmalar sonucunda yaralandı. K.E. olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılardan Metin Y. ve Mehmet A. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne, ağır yaralanan Hakan H. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesini alan ekipler şüpheli K.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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‘Gürültü yapıyorsunuz’ diyerek 3 kişiyi yaraladı
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