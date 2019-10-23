Hem futbol hem okul

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sporcuların antrenmanlara düzenli şekilde katılımlarını sağlamak, eş zamanlı olarak eğitimlerini eksiksiz şekilde organize etmek amacıyla Selçuk Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altınordu Kulübü arasında sportif iş birliği protokolü imzalandı. Törende, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli, Şube Müdürü Serkan Kütükçü ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan yer aldığı törende atıldı.Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Selçuk ilçesindeki okulların müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, kendisinin de futbolla iç içe olduğunu vurguladığı konuşmasında,ifadelerini kullandı.Altınordu Kluübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a teşekkür ederek,şeklinde konuştu.