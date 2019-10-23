Karşıyaka’da Hakan sevinci

TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde zirve yarışı veren Kocaelispor'u yenen Karşıyaka'da galibiyet golüne imza atan forvet Hakan Kuş, gol orucuna sona verdi. İlk 7 maçta yakaladığı fırsatları değerlendirememesi nedeniyle eleştirilen 25 yaşındaki santrfor Hakan Kuş, bu sezon ilk kez rakip fileleri sarsarak zorlu Kocaelispor randevusunun kahramanı oldu.
Gol siftahı yaparak taraftarların gönlünü alan Hakan, kendisine güvenen teknik heyeti ve yönetimi mahcup etmedi.
'HEP YANIMDA OLDULAR'
Geçen sezon attığı 12 golle takımının Play-Off oynamasında önemli rol oynayan Hakan, "İyi oynadığımız Erok maçını şanssız bir şekilde kaybettik. Kocaelispor karşısında rakibe neredeyse hiç pozisyon vermeden galip gelmeyi bildik. Takım olarak en önemli özelliğimiz teslim olmayı kabul etmememiz. İlk haftalardaki gibi değiliz, her an gol atabilme potansiyeline sahibiz. Kocaeli karşısında final paslarını iyi yapabilseydik farklı kazanabilirdik"
dedi. Teknik direktör Soner Tolungüç ve başkan Turgay Büyükkarcı'nın kendisini çok iyi motive ettiğini belirten Hakan, "Gol atamadığım maçlardan sonra Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti, yanımda oldular" diye konuştu.