Karşıyaka’da Hakan sevinci

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde zirve yarışı veren Kocaelispor'u yenen Karşıyaka'da galibiyet golüne imza atan forvet Hakan Kuş, gol orucuna sona verdi.Gol siftahı yaparak taraftarların gönlünü alan Hakan, kendisine güvenen teknik heyeti ve yönetimi mahcup etmedi.Geçen sezon attığı 12 golle takımının Play-Off oynamasında önemli rol oynayan Hakan,dedi. Teknik direktör Soner Tolungüç ve başkan Turgay Büyükkarcı'nın kendisini çok iyi motive ettiğini belirten Hakan, "Gol atamadığım maçlardan sonra Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti, yanımda oldular" diye konuştu.