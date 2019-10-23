O maç locada izlenmez

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üper Lig ekibi Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, 19. haftadaki Beşiktaş maçını, yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Sepil, inşaat çalışmaları devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yaptığı açıklamada, camia olarak stadı 95 yıldır beklediklerini, "hayal olarak" görülen projenin tamamlanmasına çok az kaldığını söyledi.Stadın Göztepe camiası için çok önemli olduğunu ve bir eksikliğin tamamlanacağını belirten Sepil, şu ifadeleri kullandı:Başkan Sepil, o karşılaşmada seyirciyle oturacağını aktararak, "Çünkü benim için locada seyredilecek bir maç değil. Seyirciyle beraber olacağım. Stada bakarsanız zaten, statla tribünler çok yakın. İlişki muazzam.dedi.Başkan Sepil, Beşiktaş karşılaşmasıyla sadece stadı açacaklarını ancak yaşam merkezinin bitmesinin biraz daha zaman alacağına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada bütün her şeyin oturması zaman alacak. Yaşam merkezini de faaliyete geçmesiyle büyük bir açılış yapacağız.Bunu önümüzdeki sezon başlamadan yapmayı planlıyoruz. Stat için 95 yıl bekledik." Stadın 24 saat canlı olacağını, bünyesinde geniş sosyal alanları ve bir oyuncak müzesini de barındıracağını dile getiren Sepil, stadın İzmirlilerin buluşma noktası haline geleceğini söyledi.Sepil, daha önce süpermarket olan 12 bin metrekarelik alanda taraftar meydanının yapılacağını belirterek, şöyle konuştu: "Burası haftanın 7 günü kullanılacak bir yer haline getirilecek.İzmir'in saat kulesi gelirdi. Şimdi ileride ben şunu garanti ediyorum, İzmir deyince insanların aklına buradaki yaşam merkezi gelecek."