Petrol Körfez’e yayıldı

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Aliağa ilçesinde bulunan gemi söküm firmasında, cumartesi sabahı hurdaya çıkan yük gemisinin söküm işlemi yapılırken petrol bazlı sızıntı meydana geldi. Sızan petrol, rüzgarın ve akıntının da etkisiyle, ilçe merkezindeki Avcı Ramadan Parkı Sahil Şeridi ile balıkçı barınağında birikti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen özel temizlik firması yetkilileri ile belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışması yaptı. İlçe sakinlerine uyarıda bulunan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Sunlu, petrol karbonlarının oluşturduğu tehlikeli maddeye poliaromatik hidrokarbon (PAH) dendiğini ve bu PAH'ların birçoğunun doğada çok uzun süre kalabildiğini ifade etti. Prof. Dr. Sunlu, "Buradaki balıklar bundan etkilenirse, dolaylı olarak bunları yiyen insanlar da etkilenir. Bu durum İzmir Körfezi'ni etkilemez, ancak orada deniz altındaki ekolojiye ve buna bağlı olarak da insanlara ciddi boyutlarda olumsuz etkileri olabilir" dedi. Öte yandan, 35 senedir balıkçılık yapan Selim Türk (60) ise bölgedeki balıkçıların mağdur olduğunu söyledi.