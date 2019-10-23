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Pınar KSK, Belçika’da seriyi sürdürmek istiyor

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Pınar KSK, Belçika’da seriyi sürdürmek istiyor
FIBA Europe Cup ön eleme turunda İsveç'ten Boras Basket'i eleyerek yoluna devam eden Pınar Karşıyaka, E Grubu'ndaki ilk maçında bugün Belçika deplasmanında Spirou Basket'le karşılaşacak. Charleroi kentindeki Spiroudome Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan, Avrupa'da Boras'la oynadığı 2 maçı da alarak 6 resmi müsabakayı galibiyetle kapatan Karşıyaka, gruplara da iyi başlamayı hedefliyor. Karşıyaka, 3.kez karşılaşacağı rakibini daha önce iki maçta da mağlup etmişti. Grupta Karşıyaka ve Spirou Basket dışında Hollanda'dan Donar Groningen ve Belçika'dan Phoenix Brüksel yer alıyor.
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Pınar KSK, Belçika’da seriyi sürdürmek istiyor
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