Altınordulu İnce’yi Manchester City izledi

TFF 1. Lig'de kötü günler yaşayan ve ateş hattında olan Altınordu'da yeni gözde Burak İnce oldu. Altay ile geçen hafta oynanan derbi maçta İngiltere'nin önemli kulüplerinden Manchester City'nin oyuncu izleme komitesinden görevli bir teknik adam Burak İnce'yi izlemeye geldi.
City yetkilisinin 15 yaşındaki futbolcu hakkında not tuttuğu ve ilerleyen haftalarda canlı izlemek için tekrar Türkiye'ye geleceği bildirildi. Burak İnce henüz 18 yaşını doldurmadığı için Ada ekibinin nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak ediliyor.