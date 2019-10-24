Altınordulu İnce’yi Manchester City izledi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de kötü günler yaşayan ve ateş hattında olan Altınordu'da yeni gözde Burak İnce oldu.City yetkilisinin 15 yaşındaki futbolcu hakkında not tuttuğu ve ilerleyen haftalarda canlı izlemek için tekrar Türkiye'ye geleceği bildirildi. Burak İnce henüz 18 yaşını doldurmadığı için Ada ekibinin nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak ediliyor.