Bodrum’a bir şampiyona daha

BUGÜN NELER OLDU

2021 Optimist Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı kazanan Bodrum, uluslararası dev bir şampiyona daha aldı.İtalya Sanremo'da düzenlenen'nda genel kurulunu da gerçekleştirdi. Genel kurulda 2023 yılında yapılacak Dragon Dünya Şampiyonası'nın ülkemizde yapılmasına karar verildi. Dev organizasyona Bodrum ev sahipliği yapacak.