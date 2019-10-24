Borsa’dan ‘kızıl buğday’ projesi

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Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Borsa'nın ekim ayı meclis toplantısında Anadolu'nun en eski buğday türlerinden olan kızıl buğdayın ekimini yaygınlaştırmak için proje başlatıldığını bildirdi. Projenin adının, "Topraktan Fırına: Kızıl Buğdayın Yolculuğu" olduğunu aktaran Kestelli, "Projede, Anadolu'nun en eski buğday tohumlarından biri olarak bilinen yadigar kızıl buğdayın ekiminin yaygınlaştırılması, yüksek protein ve düşük glüten içeren unundan ekmek yapılarak tüketicilere tanıtılmasını hedefledik" dedi. En güzel mirasın yerel tohumlar olduğunu vurgulayan Kestelli, "Ata yadigarı tohumlara yatırım yaparak hem sağlıklı ürünler elde etmeyi hem de lezzetin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Kızıl buğdayın bu yolda bir mihenk taşı görevi üstleneceğine olan inanıyorum" diye konuştu.