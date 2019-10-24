Ceren’in umudu kök hücre nakli

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl İstanbul'daki yakınlarının düğününden İzmir'e dönen Kılınç ailesi, Bursa'da trafik kazası geçirdi. Kazada Faden Kılınç'ın (45) oğlu Jandarma Uzman Çavuş Avni Kılınç (26) ile annesi Fatma Karabulut ve yengesi Gülüstan Karabulut hayatlarını kaybetti. Faden Kılınç'ın kızı Ceren Kılınç da geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Faden Kılınç, kaybettiklerinin yasını bile tutamadan, eşi Mehmet Kılınç (47) ile doktorların 'yaşamaz' dedikleri 4'üncü sınıf öğrencisi Ceren için hastane hastane dolaştı. 3 ay yoğun bakım servisinde kalan Ceren için evlerinin bir odasını hastane odasına dönüştüren çift, kızlarının yeniden ayağa kalkması için tedavi arayışına girdi.İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktora ulaşan aile, Ceren'in kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabileceğini öğrendi. Kızının sık sık nöbet geçirmeye başladığını ve durumunun giderek ağırlaştığını söyleyen baba Mehmet Kılınç, "Bu tedavinin yurt dışında 150 bin dolara yapıldığını öğrendik ama bu masrafları bizim karşılamamız mümkün değil. Bunun için CİMER'e yazdık. İzmir Valiliği'ne de yardım kampanyası başlatabilmek için başvurduk. Kızımın tedavi ettirilmesini istiyoruz. Ben 26 yaşındaki çocuğumu elimle toprağa verdim. Bir yıldır da Ceren'in yaşaması için çabalıyoruz. Devlet benim çocuğuma sahip çıksın. Kök hücre tedavisi bize umut oldu" dedi. Anne Faden Kılınç da "Cerenimi ayağa kaldırsınlar. Bizim tek savaşımız bunun için. Birini toprağa verdik, bunu da toprağa vermek istemiyoruz. Bir yıldır eş-dost yardımı ile emek harcıyoruz. Kızımızı kaybetmemek için savaşıyoruz. Hem oğlum hem annem hem de yengemi kaybettik. Hiçbirinin acısını yaşayamadık. Çünkü Ceren'i kaybetmeyelim diye uğraşıyoruz" diye konuştu.