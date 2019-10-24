Cinsel saldırıda bulunan eniştesini öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Sarıgöl ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Suat Vural (37), geçtiğimiz akşam iddiaya göre, kayınpederinin Karacaali Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşinden boşandıktan sonra baba evinde kalan baldızı Melek H.'nin (24) odasına girerek cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından odadan çıkan Melek H., evin bahçesindeki besihaneye gidip, hayvanlarda kullanılan şırıngayı aldı. Şırınganın içerisine tarım ilacı doldurdu. Sonra da eniştesinin yanına dönüp, şırıngada kendisini rahatlatacak karışım olduğunu söyledi. Vural da baldızının yardımıyla, şırıngadaki sıvıyı sağ koluna enjekte etti. Kısa süre sonra fenalaşarak yere düşen Vural, hayatını kaybetti. Eniştesinin öldürğünden emin olan baldız, jandarmayı arayarak kendisini ihbar etti. Eve gelen Jandarma Suç Araştırma Timi, Melek H.'yi gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.