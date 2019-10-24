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Derbide kilit isim Paixao

TFF 1. Lig’deki iki kulübü Altay ve Ekol Göz Menemenspor’un cumartesi günkü maçında Portekizli’nin performansı iki kulüp için de büyük önem taşıyor

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Derbide kilit isim Paixao
Hemşehri kulüpler tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışı veren Altay ile alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-lacivertliler tarihi maçta puan savaşı verecek. Ev sahibi konumda olan Altay'ın forvet hattında görev yapan Portekizli oyuncusu Paixao son üç maçta 5 gol atarken, Ekol Göz Menemenspor'un forvetleri Ali Özgün ile Hüseyin Çolak henüz golle tanışamadı. Derbi maçında iki teknik adamla savunma hattında zorunlu değişiklik yapacak. Altay'da cezalı Gençer'in yerine İbrahim Öztürk, Ekol Göz Menemenspor'da ise sakat sağ bek Canberk'in yokluğunda Ali Keten oynayacak.
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Derbide kilit isim Paixao
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