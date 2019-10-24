Derbide kilit isim Paixao

BUGÜN NELER OLDU

emşehri kulüpler tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışı veren Altay ile alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-lacivertliler tarihi maçta puan savaşı verecek.Derbi maçında iki teknik adamla savunma hattında zorunlu değişiklik yapacak. Altay'da cezalı Gençer'in yerine İbrahim Öztürk, Ekol Göz Menemenspor'da ise sakat sağ bek Canberk'in yokluğunda Ali Keten oynayacak.