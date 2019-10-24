Karnında bebeğiyle maratona hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Bornova ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Özlem Işık, koşuya ilk kez üniversite yıllarında Vodafone İstanbul Maratonu'nda başladı. Bir süre sonra evlenen Işık, "hamile kalırsam koşamam" düşüncesiyle çocuk sahibi olma hayallerini erteledi. Ancak yurt dışında bazı maratoncuların hamileliklerinde de koşabildiğini görerek cesaretini topladı. Eşinin de desteğini alan 32 haftalık hamile Işık, bir yandan doğacak kızına hazırlanırken bir yandan antrenmanlarına devam etti. Gönüllü koşucularla toplum yararına organizasyonlar düzenleyen Adım Adım Oluşumu'nun 10 yarışına katılan ve birinde üçüncülük alan Işık, "spina bifida" isimli hastalığa yönelik farkındalığın artırılması isteyen bir sivil toplum kuruluşunun talebiyle Vodafone İstanbul Maratonu'nda bu hastalığa dikkati çekmek için koşmaya karar verdi. 3 Kasım'daki Vodafone İstanbul Maratonu için doktor kontrolünde antrenmanlarını sürdüren Işık, 42 kilometrelik etabı tamamlayarak bitiş çizgisini görmeyi hedefliyor