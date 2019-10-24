Karşıyaka’da gözler İnci’de

BUGÜN NELER OLDU

direktör Soner Tolungüç'ün gelmesiyle form grafiği yükselen 20 yaşındaki oyuncu yeşil-kırmızılıların Ağrı deplasmanında en büyük gol silahı olacak.Doğukan'a her zaman güvenlerinin tam olduğu belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Futbolun meyvesi goldür. Hücum hattında görev alan oyuncuların pozisyona girmesi gol atmaları kadar önemli. Doğukan da yetenekleri sayesinde kolayca pozisyonlara giriyor. Son vuruşları da mutlaka başarı olacaktır.ifadelerini kullandı.