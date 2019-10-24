Koltuğa oturdu Akarca'yı unuttu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'nun Seferihisar Akarca Koyu yakınlarında inşa ettiği atık su arıtma tesisi, özellikle yaz aylarında nüfusun artması ile birlikte yetersiz kaldı. Arıtma tesisinden sızan evsel atıklar, dünyaca ünlü Akarca Koyu'nda evsel kirliliğe neden oldu. Deniz suyundan alınan numunelerde evsel kirlilik karıştığını gösteren kolibasili oranlarının kabul edilebilir değerlerin çok çok üstünde çıkması üzerine 2017 yılında mavi bayrak geçici süreyle plajdan indirildi. Daha sonra deniz suyundaki kolibasili miktarı kabul edilebilir değerlerin altına düşünce bayrak tekrar aynı yıl plaja çekildi. 2018 yılında benzer sıkıntılar tekrar baş gösterdi. Yaz aylarında deniz suyundan alınan su numunelerinde koli basili oranları normal değerlerin 2 bin kat üzerinde çıktı. Bunun üzerine çevre sakinlerine denize girmemeleri konusunda uyarılar yapıldı. Değerlerin art arda yüksek çıkması üzerine kısa adı TÜRÇEV olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Akarca Koyundaki mavi bayrağı iptal etti. Bu arada koyda denize giren içlerinde 6 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu çok sayıda vatandaş enfeksiyon kaptıkları tanısı ile hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşananlara isyan eden çevre sakinleri de o süreçte protesto eylemi düzenleyerek İZSU Genel Müdürlüğünden bir an önce önlem almasını arıtma tesisinin çıkış suyunun inşa edilecek derin deşarj hattı ile koyun açığına verilmesini talep etti.O dönem Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürüten CHP'li Tunç Soyer, Akarca Koyu'nda yaşanan kirlilikten dolayı üzüntü duyduğunu belirterek yaşananlardan İZSU Genel Müdürlüğünü sorumlu tuttu. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri ile sürekli görüşme halinde olduklarını belirten Soyer, o süreçte Egeli SABAH'a yaptığı açıklamada; "Senelerdir oraya derin deşarj sistemi yapılması gerektiğini İZSU Genel Müdürüne, daire başkanına, ilgili müdürlere anlattık. Herkes yapılması gerektiğini biliyor ama ne yazık ki o iradeyi kullanacak olan kurum biz değiliz. Ne böyle bir yasal yetkimiz ne de böyle bir gücümüz var. Analiz sonucu ortaya çıkan rakamlar çok yüksek. İZSU'ya derin deşarj sistemini kurdurma konusunda maalesef gücümüz yetmiyor. Samimiyetle söylüyorum bizimde içimiz sızlıyor. Bu kadar emek verdiğimiz, para harcadığımız bir sistem gözümüzün önünde çöküyor" şeklinde açıklama yaptı.31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Soyer Seferihisar'da yaşananları çabuk unuttu. İlçe belediye başkanı iken 'derin deşarj hattını yapmak için yetkimizde gücümüzde yok' diyen Soyer, yetki kendisine geçince Seferihisar'daki kirliliği görmezden geldi. Aynı zamanda İZSU Yönetim Kurulu Başkanı olan Soyer, Akarca Koyunda faaliyet gösteren İZSU'ya ait arıtma tesisi için yapılması öngörülen derin deşarj hattı için geride kalan 7 aylık süreçte hiçbir adım atmadı. Durum böyle olunca geçtiğimiz günlerde doğal güzelliği ile dünya çapında ün yapan koy bir kez daha evsel kirliliğe teslim oldu.2 yılı aşkın bir süredir Akarca Koyundaki kirliliğe seyirci kalan İZSU, Seferihisar için hiçbir girişimde bulunmazken Yeni Foça ve Özdere'deki arıtma tesislerinde inşa edilen derin deşarj hattına yer belirleme şamandırası takılması için ihaleye çıkması yıllarca kirlilikle mücadele eden Akarca koyu sakinlerine 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.