Liselilerden asker abilerine selam

BUGÜN NELER OLDU

Bölgesi'nde Türk askerinin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destekler devam ediyor. Son olarak Denizli'deki lise öğrencileri, ay-yıldızlı kareografi oluşturdu. İzmir'de de yüzlerce Bergamalı, Türk bayrakları ile Mehmetçiği selamladı. Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde toplanan yaklaşık 100 öğrenci, Plevne Marşı eşliğinde ay yıldız koreografisi oluşturdu, Türk bayrağı açtı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan liseliler, etkinliğin sonunda asker selamı verdi. Bu anları drone ile görüntüleyen öğrenciler, ayrıca vatan sevgisini ön plana çıkartan şiirler okudu. Bergama'da ise AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlıklarının düzenlediği organizasyonda yüzlerce Bergamalı Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Organizasyon, Bergamalıların hep birlikte asker selamı vermesi ile sona erdi.