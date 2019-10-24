Maden sektörünün ihracat yıldızları

BUGÜN NELER OLDU

Maden İhracatçıları Birliği, Bursa'da düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde, 2018 yılında Türkiye'ye 290 milyon dolar döviz kazandıran; Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Konya illerinde Madencilik ve Doğal Taş Sektörlerinde faaliyet gösteren 34 üyesini ödüllendirdi. Katma değerli ürün ihracatı için son bir yıllık dönemde Ege Maden İhracatçıları Birliğinin yoğun bir tanıtım atağı yaptığını anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, URGE projeleri kapsamında; Avustralya, ABD, Hindistan ve Meksika'ya sektörel ticaret heyeti organizasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaya, "Bu sayede 2019 yılının ocak-eylül dönemindeki ihracatını 688 milyon dolara çıkardık" diye konuştu.