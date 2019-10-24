Menderesliler düdeni görmeye davet etti

BUGÜN NELER OLDU

Menderes ilçesine bağlı Kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde, geçen ocak ayında düşen rekor yağış sonrası düdenler meydana gelmişti. Şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyen birçok vatandaş, çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etmişti. Kış aylarını yaklaşmasıyla birlikte yağışlı havaların başlayacağını belirten Karakuyu Mahalle Muhtarı Veli Karakaya, vatandaşları bölgeye davet etti. Karakaya, "Düdenlerimizin bulunduğu arazideki sular, yine çukurların içine akacak ve burada bir doğal güzellik oluşturacak. Geçen kış olduğu gibi, bu kış da bu güzelliği seyretmek isteyen herkesi bekliyoruz. Köyümüz misafir ağırlamayı sever" dedi. Köylüler düden görmeye gelen vatandaşları köy kahvehanelerinde ağırlıyor ve yöresel ürünleri satıyor.Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Mühendislik Jeoloji Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrolsüz oluşabilecek yeni düdenlerin önüne geçmek ve yaz aylarında bölgedeki çiftçilerin ihtiyaç duyduğu suyu temin etmek için, yağmur sularının söz konusu düdenlerden yerin altına akıp, orada birikmesi için bir yer altı barajı projesi oluşturdu.