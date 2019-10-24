Notaların prensesi Nehir en genç finalist oldu

BUGÜN NELER OLDU

Müziğe 4.5 yaşında başlayan Nehir Özzengin, 7 yıldır Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi'nde sürdürdüğü eğitiml ile başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. genç yetenek, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) HALICI Bilgisayarla Beste Yarışmasına 'Umuda Haykırış' ismini verdiği bestesi ile katılarak büyük bir başarı elde etti. müzik dünyasına yeni besteciler kazandırmak ve Türk kültür hayatını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen yarışmada finale kalan en genç besteci unvanını elde eden Nehir Özzengin, "2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye'deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını artırmak amacı ile hazırlanan bir kamu spotunda yer aldım. 'Umuda Haykırış' ismini verdiğim bu eserin, zorluk çeken tüm çocuk ve gençlerin duygularını haykırdıkları bir umut bestesi oldum istedim" dedi.Nehir, Türkiye'nin en eski beste yarışmalarından olan yarışmanın 6 Kasım'da düzenlenecek finalinde ise Garo Mafyan, İzzet Öz gibi birçok değerli isimden oluşan jürinin önünde ilk defa canlı olarak kendi bestesini çalacak. Bu yıl, İtalya'nın Puglia bölgesinde düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde 1'inci gelen Nehir, 2018 yılında da yine İtalya'da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda 1'incilik elde etmişti. Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması'nda 2'incilik ve 3'üncülük, Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması'nda 2'incilik ve Uluslararası Ischia Piyano Yarışması'nda 2'incilik dereceleri bulunan genç piyanist, son iki yılda ettiği derecelerle toplamda 6 uluslararası ödülün sahibi oldu.