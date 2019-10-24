O isim hangi futbolcu?

BUGÜN NELER OLDU

öztepe yönetimi, yeni stadını yeni bir yıldız golcüyle açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mehmet Sepil önceki gün, 19. haftadaki Beşiktaş maçıyla açılması planlanan ve adı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olacak stadyuma beklenen transfer için,demişti. Sarı-kırmızılılar, Stuttgart forması giyen'in yanı sıra, son olarak Swensea forması giyenve Krasnodar'da görev yapan'i gündemine aldı.Öte yandan Tamer Tuna, Göztepe'deki ikinci döneminde 2017-18 sezonundaki performansının gerisinde kaldı. Tuna, Süper Lig'deki ilk teknik adamlık deneyiminde Göztepe ile 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplamış ve liderin 4 puan gerisinde yer almıştı. Tuna ikinci döneminde ise 8 maçta 9 puanla 11. sırada düşme potasının 1 puan üzerinde konumlandı.yaz döneminde transfer ettiği futbolculardan faydalanamadı. Kadrosuna 11 takviye yapan Göz-Göz bu oyuncuların sadece 3'ünü onbirde değerlendirdi. Golcü Eren Derdiyok, stoper Sanneh ve sol bek Leo çok az süre alırken, Veli Murat Paluli, Atınç Nukan ve Hüseyin Bulut gibi isimlerden teknik direktör Tamer Tuna yararlanamadı. Başakşehir'den gelen Mossoro, Napoleoni ve Soner ilk onbirin değişmezi oldu.Yazın Trabzonspor'un da almak istediği Berg, bu sezon 17 maçta 283 dakika süre alırken 2 kez skor katkısı yapabildi. 33 yaşındaki futbolcu, Hamburg, PSV ve Panathinaikos'un formalarını terletmişti