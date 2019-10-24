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O isim hangi futbolcu?

Başkanı Sepil, “Yeni stat açılışına gelecek yeni transfer sürpriz olsun” demişti. EGELİ SABAH, ihtimalleri masaya yatırdı

Giriş Tarihi: 24.10.2019
O isim hangi futbolcu?
Göztepe yönetimi, yeni stadını yeni bir yıldız golcüyle açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mehmet Sepil önceki gün, 19. haftadaki Beşiktaş maçıyla açılması planlanan ve adı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olacak stadyuma beklenen transfer için, "Herkes soruyor 'Kim gelecek, kim gelecek?' diye. Onu sürpriz bırakalım şimdilik" demişti. Sarı-kırmızılılar, Stuttgart forması giyen Mario Gomez'in yanı sıra, son olarak Swensea forması giyen Wilfired Bony ve Krasnodar'da görev yapan Marcus Berg'i gündemine aldı. Berg sezon başında da gündeme gelmiş ancak yönetim İsveçli oyuncuyu transfer edememişti.

TUNA ILK DÖNEMINI ARATIYOR
Öte yandan Tamer Tuna, Göztepe'deki ikinci döneminde 2017-18 sezonundaki performansının gerisinde kaldı. Tuna, Süper Lig'deki ilk teknik adamlık deneyiminde Göztepe ile 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplamış ve liderin 4 puan gerisinde yer almıştı. Tuna ikinci döneminde ise 8 maçta 9 puanla 11. sırada düşme potasının 1 puan üzerinde konumlandı.

Yeniler sınıfta kaldı
GÖZTEPE, yaz döneminde transfer ettiği futbolculardan faydalanamadı. Kadrosuna 11 takviye yapan Göz-Göz bu oyuncuların sadece 3'ünü onbirde değerlendirdi. Golcü Eren Derdiyok, stoper Sanneh ve sol bek Leo çok az süre alırken, Veli Murat Paluli, Atınç Nukan ve Hüseyin Bulut gibi isimlerden teknik direktör Tamer Tuna yararlanamadı. Başakşehir'den gelen Mossoro, Napoleoni ve Soner ilk onbirin değişmezi oldu.

Trabzon da istemişti
Yazın Trabzonspor'un da almak istediği Berg, bu sezon 17 maçta 283 dakika süre alırken 2 kez skor katkısı yapabildi. 33 yaşındaki futbolcu, Hamburg, PSV ve Panathinaikos'un formalarını terletmişti

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O isim hangi futbolcu?
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