Silahlı baskın

Y
ukatel Denizlispor'da yönetimin dün düzenlediği basın toplantısında beklenmedik bir olay yaşandı. Başkan Ali Çetin'in, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği toplantıya kulübün eski başkanlarından Süleyman Urkay ve beraberinde gelen iki kişi, girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileriyle arbede yaşayan Urkay ve beraberindekiler gözaltına alınırken bir kişinin olay esnasında belindeki silahına davranmaya çalıştığı görüldü.
Olay yerine hemen polis ekibi sevk edildi. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAÇAMADAN YAKALANDILAR!
BASIN toplantısının devam ettiği sırada salona girmeye çalışan 3 kişi şahıslar olay sonrası binadan çıkarıldı. Olay yerinden araçla uzaklaşan eski başkan Süleyman Urkay ve Tuncay Berber polis tarafından kulüp binasına yakın bir yerde gözaltına alındı. Süleyman Urkay'ın kardeşi Zafer Urkay'ın yakalanması için başlatılan çalışma ise devam ediyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor.
BAŞKAN ÇETİN: YAZIKLAR OLSUN
OLAYA tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin, insanların kendisine yakışanı yaptığını ve sağlam yerlere parmak bastıkları için bu olayın meydana geldiğini ifade etti. Çetin, "Toplantıya girmek isteyen bir kişinin belinde silah varmış. Gerçekten ayıp, yazıklar olsun. Yapacak birşey yok. Canı sağolsun. O da burada emek vermiş yıllarca. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hiç yakışmadı kendisine. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz"
ifadelerini kullandı.
'BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL'
"Bizi hiç kimse yıldıramayacak. Bu şehre mahçup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Sıkıntıların ne olduğunu bilmiyorum, biz gerçek neyse ortaya söyledik ama bundan sıkıntısı olan varsa o kendi sorunu. Biz gerçek neyse onu söylüyoruz ve belgesiz, bilgisiz olmayan hiçbir şeyi yapmıyoruz. Bundan rahatsız olan arkadaşlar da varsa kendisinin sorunu, bizim sorunumuz değil."