Silahlı baskın

BUGÜN NELER OLDU

ukatel Denizlispor'da yönetimin dün düzenlediği basın toplantısında beklenmedik bir olay yaşandı. Başkan Ali Çetin'in, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği toplantıya kulübün eski başkanlarından Süleyman Urkay ve beraberinde gelen iki kişi, girmeye çalıştı.Olay yerine hemen polis ekibi sevk edildi. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.BASIN toplantısının devam ettiği sırada salona girmeye çalışan 3 kişi şahıslar olay sonrası binadan çıkarıldı. Olay yerinden araçla uzaklaşan eski başkan Süleyman Urkay ve Tuncay Berber polis tarafından kulüp binasına yakın bir yerde gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor.OLAYA tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin, insanların kendisine yakışanı yaptığını ve sağlam yerlere parmak bastıkları için bu olayın meydana geldiğini ifade etti. Çetin,ifadelerini kullandı."Bizi hiç kimse yıldıramayacak. Bu şehre mahçup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Sıkıntıların ne olduğunu bilmiyorum, biz gerçek neyse ortaya söyledik ama bundan sıkıntısı olan varsa o kendi sorunu. Biz gerçek neyse onu söylüyoruz ve belgesiz, bilgisiz olmayan hiçbir şeyi yapmıyoruz. Bundan rahatsız olan arkadaşlar da varsa kendisinin sorunu, bizim sorunumuz değil."